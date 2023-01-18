Экс-премьер Украины: готовность Киева к переговорам зависит только от США

Готовность к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины появится у Киева только тогда, когда Соединенные Штаты примут соответствующие решение, сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, который занимал этот пост с 2010 по 2014 годы.

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Он назвал позицию Украины «абсолютно абсурдной».

«С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов. Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров», — считает политик.

Бывший глава украинского правительства затруднился ответить о предполагаемых сроках прекращения конфликта между Москвой и Киевом, указав на то, что представители западных стран официально заявляют о готовности продолжать поставки вооружений Киеву.

«Так что они будут наращивать поставки, ведь задача НАТО и американцев заключается в том, чтобы максимально расширить этот конфликт, сделать его как можно более кровопролитным и разрушительным», — сообщил Азаров.

Он считает, что никакого вступления Украины в ближайшем будущем ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз не будет. Азаров отметил, что уже очевидна «вассальность позиции Зеленского и ко по отношению к Польше», при этом оба государства не являются самостоятельными и «подчинены Вашингтону».