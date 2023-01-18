Премьер Нидерландов заговорил о восстановлении отношений с РФ

Россия останется большой частью Европы, с Москвой будет необходимо восстанавливать отношения после достижения мира на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Нидерландов Марка Рютте в американском аналитическом центре «Атлантический совет» в Вашингтоне.
«Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире… Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», - сказал премьер-министр, который в настоящее время находится с официальным визитом в США.
Днем ранее Рютте во время аудиенции в Белом доме заявил, что Нидерланды хотят присоединиться к Соединенным Штатам и Германии, которые поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Глава правительства не уточнил, в чем именно может заключаться участие Амстердама, но заявил американскому президенту Джо Байдену, что ранее обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились», — отметил Рютте.