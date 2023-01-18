Премьер Нидерландов заговорил о восстановлении отношений с РФ

«Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире… Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», - сказал премьер-министр, который в настоящее время находится с официальным визитом в США.