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37 минут назад

Байден призвал Европу активнее действовать на Украине

Илья Родин

Президент США Джо Байден признал, что европейские страны многое делают для Украины. Он добавил, что им следует делать еще больше. Об этом пишет ТАСС.

Байден призвал Европу активнее действовать на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что американский лидер заявил о необходимости более активной поддержки Киева на переговорах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме.

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«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», - подчеркнул Байден.

Президент США уточнил, что Амстердам действовал чрезвычайно решительно в сфере поддержки Украины. Он добавил, что Штаты рассчитывают на Нидерланды и в дальнейшем.

Напомним, что ранее в Нидерландах рассказали о масштабах военной помощи Киеву в 2022 году. По данным аналитиков, общий объем составил почти €1 млрд.

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