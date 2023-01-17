Байден призвал Европу активнее действовать на Украине

Президент США Джо Байден признал, что европейские страны многое делают для Украины. Он добавил, что им следует делать еще больше. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что американский лидер заявил о необходимости более активной поддержки Киева на переговорах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме.

«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», - подчеркнул Байден.

Президент США уточнил, что Амстердам действовал чрезвычайно решительно в сфере поддержки Украины. Он добавил, что Штаты рассчитывают на Нидерланды и в дальнейшем.