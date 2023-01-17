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1 час назад

Правительство Украины разрешило пересылать паспорта по почте

Газета.Ru

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин страны разрешил гражданам во время военного положения пересылать почтой паспорта и удостоверения личности на возвращение в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Украины разрешило пересылать паспорта по почте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, были внесены изменения в правила предоставления услуг почтовой связи и разрешена пересылка паспортов и загранпаспортов гражданина Украины, а также удостоверения личности для возвращения в страну.

По его словам, подобные отправления возможно осуществлять в период действия военного положения или на период, «который заканчивается в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины кабинетом министров Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лишать гражданства украинцев, которые «оказывают духовное или политическое влияние» на страну. К ним глава государства среди прочего отнес и российских граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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