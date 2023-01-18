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48 минут назад

Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.

Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.

В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он.

«И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.

Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией.

«Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он.

Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.

Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».

Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.

В мире,Генри Киссинджер,Алексей Пушков,Джозеф Байден,НАТО,
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