Экспатриация Виктора Медведчука и других украинских оппозиционеров нарушает Конституцию Украины, ключевые европейские стандарты в области прав человека, заявил депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 января, заявил о лишении украинского гражданства депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Быстрон подчеркнул, что лишенные гражданства политики представляли до начала военного конфликта самую сильную партию на Украине. Согласно опросам общественного мнения, она набирала 24,1%, что на 6% выше, чем у партии Зеленского «Слуга народа».

Немецкий политик уточнил, что среди основных требований партии было мирное решение противостояния на Донбассе и сотрудничество с Москвой.

По словам Быстрона, длительный домашний арест Медведчука уже нарушил украинское законодательство. Экспатриация, в свою очередь, нарушает Конституцию Украины, а также стандарты европейских стран в сфере прав человека, является еще одним шагом «массовых репрессий против оппозиции».