Байден призвал Европу активнее поддерживать Украину

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме призвал Европу активнее поддерживать Украину.
«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Нидерланды действовали «очень, очень решительно».
«И мы рассчитываем на вас тоже в том, чтобы дать согласованный европейский ответ, ответ всей Европы», — сказал Байден.
Ранее Bloomberg писал, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot.