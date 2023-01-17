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1 час назад

Байден призвал Европу активнее поддерживать Украину

RT на русскомиещё 1

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме призвал Европу активнее поддерживать Украину.

Байден призвал Европу активнее поддерживать Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Нидерланды действовали «очень, очень решительно».

«И мы рассчитываем на вас тоже в том, чтобы дать согласованный европейский ответ, ответ всей Европы», — сказал Байден.

Ранее Bloomberg писал, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot.

В мире,Марк Рютте,Джозеф Байден,
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