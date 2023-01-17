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1 час назад

США продлили освобождение некоторых товаров из-под антироссийских санкций

Илья Родин

Минфин США продлил освобождение из-под антироссийских ограничительных мер продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА «Новости».

США продлили освобождение некоторых товаров из-под антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве пояснили, что лицензия 6С распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой лекарственных средств, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.

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Кроме того, она включает в себя транзакции, относящиеся к аналогичным действиям по отношению к сельхозпродукции и оборудованию.

Уточняется, что большая часть товаров и услуг перечислена без конкретных указаний, по категориям. Отдельно упомянуты в списке средства профилактики, диагностирования и лечения коронавируса, а также клинические испытания и иные медицинским исследования.

В Минфине отметили, что новая лицензия полностью заменяет лицензию 6B от 14 июля 2022 года.

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