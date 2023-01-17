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14 минут назад

На Украине заявили о повреждении 13 энергетических объектов

Илья Родин

Тринадцать объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения, рассказал во вторник, 17 января, на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом пишет ТАСС.

На Украине заявили о повреждении 13 энергетических объектов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шмыгаль пояснил, что были повреждены три магистральные подстанции, девять блоков теплоэлектростанций, а также воздушная линия электропередачи.

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Премьер отметил, что это привело к росту дефицита мощности в энергетической системе. Он добавил, что сложившаяся ситуация вынуждает специалистов применять аварийный отключения.

Партнеры и союзники оказывают Украине постоянную поддержку в области энергетики, уточнил Шмыгаль. Так, Азербайджан направил Киеву 45 электростанций резервного питания, Япония предоставила мощные генераторы для Черниговской области.

Кроме того, добавил премьер, на средства фонда поддержки энергетики Украины будет закуплено разнообразное оборудование на сумму свыше €100 млн.

Напомним, что 14 и 15 января на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Поступали сообщения о взрывах в Днепропетровске, Тернополе и Ивано-Франковске.

В мире,Денис Шмыгаль,
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