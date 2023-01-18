Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО. Он считает, что в будущем страну нужно будет принять в Североатлантический альянс. Свою позицию он высказал в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Bloomberg.

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«Считаю, что украинское членство в НАТО будет правильным итогом», — заявил Киссинджер.

Экс-госсекретарь объяснил свои ранние выступления против членства Украины в НАТО и прочих военных альянсах опасением, что это может спровоцировать конфликт, «который сейчас наблюдается». Теперь, считает он, идея о нейтральном статусе Украины «уже не имеет смысла».