Киев назвал условия для серьезного рассмотрения переговоров

Киев готов рассмотреть вариант переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде базовых, универсальных принципов. Об этом в среду, 17 января, рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Он также добавил, что российская сторона на текущий момент хочет не «настоящих переговоров», а только согласия Украины на поставленные ультиматумы.

— Нужно правильно называть вещи своими именами. То, что сейчас Россия называет переговорами, — это не переговоры, они приглашают нас приехать и подписать ультиматум, — заявил Никифоров.

Среди выдвигаемых Киевом «принципов» Никифоров назвал уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету украинского государства, принцип верховенства права; компенсация ущерба, а также гарантии, что такое больше не произойдет, передает РБК.