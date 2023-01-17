В части Абхазии ввели ограничения в подаче света

Ограничения в подаче света, введенные в декабре в части Абхазии, питающейся с Ингурской ГЭС, увеличили еще на один час. С ночи среды в Галском, Гулрыпшском, Очамчырском районах и частично в городе Сухуме в сутки свет будут отключать на пять часов вместо четырех. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго" во вторник.

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"С 00:00 мск 18 января вступает в силу новый график ограничений на поставку электроэнергии с ИнгурГЭС. Время ограничения подачи электроэнергии в ночное время суток увеличено с двух часов до трех в связи со снижением притока в водохранилище ГЭС с 30 кубометров в секунду до 27 кубометров в секунду", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Сухуме и западной части Абхазии, куда с ноября электричество поступает из России, график отключений остался без изменений. Там свет отключают дважды в сутки по одному часу.

С 1 июля 2022 года впервые за 10 лет в Абхазии повысились тарифы на электроэнергию: для физических лиц 1 кВт/ч подорожал с 40 до 70 копеек, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - с 80 копеек до 1,40 рублей. С 1 января 2023 года для физических лиц цены повысились до 1,30 рублей, для юридических - до 2,0 рублей.

Во вторник в администрацию президента передали письмо на имя Аслана Бжании с подписями 90 граждан Абхазии. Авторы обращения считают, что "при низком социальном уровне жизни граждан, без повышения зарплат и пенсий, повышение стоимости электроэнергии является актом издевательства над народом". Они также обращают внимание на плохое качество электроэнергии. Группа граждан просит дать разъяснения по поводу повышения цен за потребляемую энергию, они не исключают массового отказа граждан от оплаты за электроэнергию по новым тарифам и иных форм протеста.