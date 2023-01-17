Анджей Дуда: Польша говорит "нет" русскому миру

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что Варшава не намеревается когда-либо в дальнейшем возвращаться в сферу влияния России. Об этом пишет РИА «Новости».

Дуда подчеркнул, что Польша была разделена на протяжении 123 лет. Часть страны находилась под властью российских императоров.

Президент уточнил, что Варшава «прекрасно понимает, что происходит [на Украине]». Он добавил, что поэтому при словах «русский мир» поляки заявляют:

«Нет! Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния».