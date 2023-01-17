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22 минуты назад

Анджей Дуда: Польша говорит "нет" русскому миру

Илья Родин

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что Варшава не намеревается когда-либо в дальнейшем возвращаться в сферу влияния России. Об этом пишет РИА «Новости».

Анджей Дуда: Польша говорит "нет" русскому миру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дуда подчеркнул, что Польша была разделена на протяжении 123 лет. Часть страны находилась под властью российских императоров.

На польском телевидении Западную Украину включили в состав Польши

Президент уточнил, что Варшава «прекрасно понимает, что происходит [на Украине]». Он добавил, что поэтому при словах «русский мир» поляки заявляют:

«Нет! Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния».

Ранее Дуда призвал лидеров стран НАТО наращивать производство вооружений и военной техники. Он пояснил, что оружие необходимо как Киеву для защиты, так и альянсу для увеличения оборонного потенциала.

В мире,Анджей Дуда,НАТО,
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