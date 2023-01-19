В Германии считают, что ситуация на Украине доказала жизнеспособность НАТО

"Нападение на Украину дало НАТО шанс проявить себя тем, чем она является, а именно - жизнеспособным, стабильным альянсом, который показал и будет продолжать демонстрировать свою способность реагировать и действовать", - утверждал Писториус. При этом он подчеркнул, что США являются "самым важным союзником Германии". ФРГ и Соединенные Штаты, по его словам, "как это часто бывает в истории, но особенно сейчас, в эти времена, стоят плечом к плечу". "Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, территориальную независимость и суверенитет", - заверил глава Минобороны ФРГ.