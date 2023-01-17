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56 минут назад

Зеленский анонсировал визит премьер-министра Италии на Украину

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Rai1, что украинские власти ожидают скорого визита в Киев премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский анонсировал визит премьер-министра Италии на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский подчеркнул, что в стране «очень ждут Джорджу». Он пояснил, что во время первой встречи Мелони предложила обращаться к ней по имени, без лишнего официоза.

Украинский лидер отметил, что Мелони защищает интересы Италии, поддерживает Украину и общие ценности. При том, что до ее прихода к власти СМИ публиковали статьи о пророссийской позиции будущего итальянского премьера.

«Я очень жду ее на Украине с официальным визитом. Это правда, она скоро приедет. Я не могу сообщить дату, но это скоро», - пояснил глава государства.

Напомним, что ранее Мелони заявляла о намерении обсудить с Зеленским во время поездки на Украину восстановление страны.

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