«Поможет немецкой армии»: В Германии назначили нового министра обороны

Канцлер Германии Олаф Шольц назначил на пост министра обороны Бориса Писториуса. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Писториус даст присягу 19 января.

Видео дня

Писториус с 2013 года занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого в течение почти семи лет он был мэром Оснабрюка.

Шольц назвал его «выдающимся немецким политиком».

«Писториус - чрезвычайно опытный политик, опытный в управлении, много лет занимающийся политикой безопасности. С его компетентностью, напористостью и большим сердцем он как раз тот человек, который поможет немецкой армии пережить этот поворотный момент», - заявил Шольц.

Предыдущий министр обороны страны Кристина Ламбрехт ушла в отставку 16 января. Ламбрехт заявила, что из-за внимания СМИ к ней «дискуссии о нуждах армии» отошли на задний план. Ранее ее критиковали из-за отсутствия опыта, а также проблем с закупками вооружений для армии во время украинского кризиса.

После отставки Ламбрехт Шольц провел «тесные консультации» с руководством СДПГ и выбрал Писториуса в качестве нового министра, отметили в правительстве.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который 19 января займет место ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт, заявил, что намерен с первого же дня работы выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным.

Он отметил, что с благодарностью воспринял это назначение и что в условиях происходящего на Украине конфликта это еще более ответственный вызов, нежели в мирное время.

«Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», — сказал Писториус, слова которого приводит РИА «Новости».

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сделал намек новому главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу относительно военных поставок на Украину, сообщает Bloomberg.

Wikipedia

«Он является опытным политиком и правильным представителем немецкой армии», - пояснил Хабек.

По его словам, Писториус способен принимать сильные решения в короткие сроки, что является необходимым в сложившейся ситуации. Вице-канцлер добавил, что хорошо знаком с новым министром. Хабек призвал его направить на Украину необходимое вооружение.

Он подчеркнул, что красной линией в этой связи должно быть невступление в конфликт немецкой стороны. Ранее стало известно, что кандидатуру Писториуса утвердило правительство ФРГ на пост главы Минобороны. Канцлер Олаф Шольц перед этим принял отставку Кристины Ламбрехт.

Предстоящее назначение министром обороны Германии Бориса Писториуса — экс-глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония — вновь говорит о том, что наличие опыта в вооруженных силах не имеет значения для действующих властей, считает депутат бундестага от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Йоханн Вадепуль, пишет Die Zeit. По его словам, данный кандидат из «запасной команды» и не очень хороший вариант.

«Наличие профессиональных компетенций и опыта в том, что касается вооруженных сил, снова не играет роли <…> [канцлер ФРГ Олаф] Шольц сделал настоящий сюрприз. К сожалению, не очень приятный», — отметил Вадепуль.

Как указал оппозиционный депутат, несмотря на его отношение к кандидатуре Писториусу, ХДС готова к работе с ним в качестве министра обороны. Он также подчеркнул, что партия будет наблюдать за его действиями и давать им оценку.

17 января 2023 года стало известно, что пост министра обороны Германии займет министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Как заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, он будет приведен к присяге 19 января. Назначение Писториуса прерывает десятилетие женского руководства германского оборонного ведомства (с 2013 года на этом посту сменились три женщины).

Происхождение и образование

Борис Писториус (Boris Pistorius) родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Германия). В 1980-1981 годах проходил военную службу. В 1981-1987 годах изучал право в Оснабрюкском университете и Вестфальском университете им. Вильгельма в Мюнстере. В 1987-1990 годах проходил стажировку в Верховном земельном суде Ольденбурга (также в Нижней Саксонии).

Политическая карьера

В 1976 году Борис Писториус вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1991-1995 годах был личным референтом министра внутренних дел Нижней Саксонии Герхарда Глоговски, а в 1995-1996 годах - заместителем руководителя его министерского офиса. В 1997-2006 годах работал в районном правительстве Везер-Эмс (в Нижней Саксонии).

В 1996-2013 годах входил в городской совет Оснабрюка, где ведал вопросами городского развития и стимулирования экономики. В 1999-2002 годах занимал пост второго бургомистра этого города, в 2006-2013 годах был обер-бургомистром.

С 2013 года является членом Бундесрата (палата представителей федеральных земель). Входил в состав группы российско-германской дружбы, сотрудничавшей с Советом Федерации РФ.

С 2013 года занимал пост министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. В этом качестве выступал за принятие жестких мер в целях препятствования радикализации мусульман. При нем в Нижней Саксонии был закрыт объединявший салафитов "Немецкоязычный исламский центр Хильдесхайма", заподозренный в пропаганде среди умеренных мусульман ненависти по отношению к "неверным". Он инициировал депортацию лиц, задержанных по подозрению в ведении террористической деятельности. В 2020 году поддержал законопроект о борьбе с преступлениями на почве ненависти и правого экстремизма, расширяющего возможности доступа правоохранителей к базам данных правых экстремистов в интернете. В 2021 году заявил в интервью изданию Spiegel, что Германии необходимо добиться удаления Telegram из магазинов приложений Apple и Google, если платформа продолжит игнорировать запросы об отслеживании источников экстремистского контента.

В декабре 2017 года Писториус вошел в правление СДПГ. В 2019 году боролся за место сопредседателя партии.

С 2017 года является членом ландтага (регионального парламента) Нижней Саксонии.