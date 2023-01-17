Евросоюз выразил беспокойство о здоровье Саакашвили

Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что альянс внимательно следит за ситуацией с бывшем президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в данный момент находится в заключении. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

По словам Герчинского, в Брюсселе ждут со стороны Грузии соблюдения прав Саакашвили.

«Мы обеспокоены распространяющимися сообщениями об ухудшении состояния здоровья (Саакашвили). Мы внимательно наблюдаем за текущими судебными процессами. Искренне надеемся, что этот судебный процесс быстро завершится и в то же время мы призываем власти Грузии уважать все права всех заключенных, в том числе, бывшего президента, это их ответственность», – добавил он.

Герчинский также отметил, что Евросоюз ожидает, что Грузия достигнет положительных результатов в вопросе евроинтеграции и получит статус кандидата уже к концу 2023 года. Посол подчеркнул, что Брюссель готов оказать всю необходимую помощь Тбилиси во всех рабочих процессах.

«Самое важное, мы все больше и больше соглашаемся друг с другом по многим вопросам, чтобы избежать неприятных сюрпризов в конце года. Я надеюсь, что это то направление, к которому мы идем», – подытожил Герчинский.