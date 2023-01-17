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14 минут назад

На польском телевидении Западную Украину включили в состав Польши

Алиса Селезнёва

elegram-канал Пул №3 опубликовал кадр из прогноза погоды на польском телевидении, на котором видна карта с включенным в состав Польши украинским городом Львовом.

На польском телевидении Западную Украину включили в состав Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На карте, возле которой стоит девушка-ведущая, на территории Польши обозначены как Варшава, так и Львов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». При этом в Киеве двух стран было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран.

Соцсети

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкины обратил внимание на то, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями. По данным СВР, с согласия киевских властей Польша разместит у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины, что позволит получить доступ к сведениям государственной важности.

А экс-депутат Верховной рады Илья Кива заметил, что мечта поляков по возврату своих ранее потерянных территорий становиться реальностью.

В мире,Илья Кива,Анджей Дуда,СВР России,Верховная Рада,
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