Пока вы не уснули: новый министр обороны ФРГ и изменение правил въезда в Казахстан

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Шольц назначил нового министра обороны Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назначил на пост министра обороны Бориса Писториуса. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Писториус даст присягу 19 января.

Писториус с 2013 года занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого в течение почти семи лет он был мэром Оснабрюка.

Офис президента Украины принял отставку Арестовича

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В офисе Владимира Зеленского удовлетворили просьбу актера и блогера Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника, рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника», - уточнил Никифоров.

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов на территории республики, в том числе и для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Теперь приезжие без визы могут оставаться на территории страны до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Граждане государств ЕАЭС могут провести в стране до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Во Франции объяснили отказ принимать оплату от РФ за русское кладбище

В мэрии французского города Сен-Женевьев-де-Буа заявили, что отказались принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за «исключительного международного контекста». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее власти города не приняли от РФ средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры: писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев, поэтесса Зинаида Гиппиус и другие. Россия взяла на себя оплату мест в 2005 году, с момента подписания соглашения между Москвой и Сен-Женевьев-де-Буа.

Посольство РФ отреагировало на запрет российских флагов на Australian Open

Запрет российского и белорусского флагов на трибунах Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) является примером недопустимой политизации спорта. Об этом заявил ТАСС посол России в Австралии Алексей Павловский.

Ранее на матче между российской и украинской теннисистками Камиллой Рахимовой и Екатериной Байндль в рамках турнира Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг России. Кроме того, на одном из фанатов была футболка с изображением главы РФ Владимира Путина. Это вызвало резкую реакцию посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, который потребовал от Tennis Australia «немедленно применить политику «нейтрального флага».

СМИ сообщили об отказе Michael Kors от поставок в Россию

Владельцы американского бренда одежды и аксессуаров Michael Kors решили прекратить поставки своих товаров в Россию. Об этом рассказали «Известия».

В обувной сети «Рандеву» газете подтвердили, что поставок Michael Kors нет с прошлого года, сейчас сеть распродает остатки. Работу в России также приостановил официальный интернет-магазин бренда.

По данным газеты, на месте бутиков бренда начнут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которая ввозится в Россию тем же дистрибьютором - компанией BNS Group (также поставляет в РФ MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo).

В ЕС пожелали России «десятилетия рецессии» из-за санкций

Еврокомиссия хочет добиться того, чтобы российская экономика из-за санкций Евросоюза погрузилась в рецессию на десятилетия. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает ТАСС.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», - подчеркнула она.

Шойгу высказался об увеличении численности военнослужащих

Министерство обороны РФ сообщило о проведении министром обороны России Сергеем Шойгу совещания по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.

Это сделано в рамках работы в объединенной группировке войск, задействованной в спецоперации.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих», - отметил Шойгу.

В СПЧ предложили ввести мораторий на ОСАГО

В России назрела необходимость введения моратория на оформление полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) до тех пор, пока проблемы с ремонтом автомобилей не будут решены. Об этом написал в своем Telegram-канале член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По словам Кабанова, сейчас страховой ремонт автомобилей «фактически сведен к нулю», так как возникли проблемы с автозапчастями, но автовладельцы по-прежнему обязаны покупать ОСАГО и несут ответственность за отсутствие полиса.

В Европе резко упали цены на газ

Биржевая стоимость газа в Европе опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Такая динамика наблюдается впервые с августа 2021 года.