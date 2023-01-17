Канцлер Германии Олаф Шольц назначил на пост министра обороны Бориса Писториуса. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Писториус даст присягу 19 января.

Писториус с 2013 года занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого в течение почти семи лет он был мэром Оснабрюка.

Шольц назвал его «выдающимся немецким политиком».

«Писториус - чрезвычайно опытный политик, опытный в управлении, много лет занимающийся политикой безопасности. С его компетентностью, напористостью и большим сердцем он как раз тот человек, который поможет немецкой армии пережить этот поворотный момент», - заявил Шольц.

Предыдущий министр обороны страны Кристина Ламбрехт ушла в отставку 16 января. Ламбрехт заявила, что из-за внимания СМИ к ней «дискуссии о нуждах армии» отошли на задний план. Ранее ее критиковали из-за отсутствия опыта, а также проблем с закупками вооружений для армии во время украинского кризиса.