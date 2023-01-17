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47 минут назад

Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц назначил на пост министра обороны Бориса Писториуса. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Писториус даст присягу 19 января.

Писториус с 2013 года занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого в течение почти семи лет он был мэром Оснабрюка.

Шольц назвал его «выдающимся немецким политиком».

«Писториус - чрезвычайно опытный политик, опытный в управлении, много лет занимающийся политикой безопасности. С его компетентностью, напористостью и большим сердцем он как раз тот человек, который поможет немецкой армии пережить этот поворотный момент», - заявил Шольц.

Предыдущий министр обороны страны Кристина Ламбрехт ушла в отставку 16 января. Ламбрехт заявила, что из-за внимания СМИ к ней «дискуссии о нуждах армии» отошли на задний план. Ранее ее критиковали из-за отсутствия опыта, а также проблем с закупками вооружений для армии во время украинского кризиса.

В отставке Ламбрехт с поста главы Минобороны ФРГ увидели американский след

После отставки Ламбрехт Шольц провел «тесные консультации» с руководством СДПГ и выбрал Писториуса в качестве нового министра, отметили в правительстве.

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