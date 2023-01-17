Жена Зеленского выступила перед участниками в Давосе

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Международном экономическом форуме в Давосе и заявила, что передаст «формулу мира» Владимира Зеленского главам Еврокомиссии, Швейцарии и Китая. Об этом сообщает ZN.UA.

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Зеленская заявила, что реализовать «формулу мира» необходимо для предотвращения глобального кризиса.

«Сейчас есть угроза обрушения той жизни, к которой привыкли люди в мире или к которой они стремятся», - сказала первая леди Украины.

По ее словам, когда власти Украины упоминают в «формуле мира» радиационную и ядерную безопасность, то подразумевают, что не хотят допустить «нового Чернобыля».

«Мы не хотим, чтобы дети где-то в мире учились, как уберечься от лучевой болезни. Когда мы говорим в формуле о продовольственной безопасности, мы подразумеваем, что каждый имеет право на еду», - подчеркнула она.

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, Зеленский предложил «Большой двадцатке» принять «формулу мира» из десяти пунктов, которые, по его мнению, способны завершить украинский кризис «справедливо, на основе устава ООН и международного права».

Зеленский заявил, что среди прочего формула подразумевает, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».