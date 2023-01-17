В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
57 минут назад

Жена Зеленского решила передать участникам Давоса «формулу мира»

Мария Иванова

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Международном экономическом форуме в Давосе и заявила, что передаст «формулу мира» Владимира Зеленского главам Еврокомиссии, Швейцарии и Китая. Об этом сообщает ZN.UA.

Жена Зеленского выступила перед участниками в Давосе
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Зеленская заявила, что реализовать «формулу мира» необходимо для предотвращения глобального кризиса.

«Сейчас есть угроза обрушения той жизни, к которой привыкли люди в мире или к которой они стремятся», - сказала первая леди Украины.

По ее словам, когда власти Украины упоминают в «формуле мира» радиационную и ядерную безопасность, то подразумевают, что не хотят допустить «нового Чернобыля».

«Мы не хотим, чтобы дети где-то в мире учились, как уберечься от лучевой болезни. Когда мы говорим в формуле о продовольственной безопасности, мы подразумеваем, что каждый имеет право на еду», - подчеркнула она.

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, Зеленский предложил «Большой двадцатке» принять «формулу мира» из десяти пунктов, которые, по его мнению, способны завершить украинский кризис «справедливо, на основе устава ООН и международного права».

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

Зеленский заявил, что среди прочего формула подразумевает, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».

Также Зеленский призвал освободить всех украинских пленных, восстановить безопасность Запорожской АЭС, ввести ценовые потолки на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

В мире,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ООН,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители