Жена Зеленского выступила перед участниками в Давосе

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Международном экономическом форуме в Давосе и заявила, что передаст «формулу мира» Владимира Зеленского главам Еврокомиссии, Швейцарии и Китая. Об этом сообщает ZN.UA.
Зеленская заявила, что реализовать «формулу мира» необходимо для предотвращения глобального кризиса.
«Сейчас есть угроза обрушения той жизни, к которой привыкли люди в мире или к которой они стремятся», - сказала первая леди Украины.
По ее словам, когда власти Украины упоминают в «формуле мира» радиационную и ядерную безопасность, то подразумевают, что не хотят допустить «нового Чернобыля».
«Мы не хотим, чтобы дети где-то в мире учились, как уберечься от лучевой болезни. Когда мы говорим в формуле о продовольственной безопасности, мы подразумеваем, что каждый имеет право на еду», - подчеркнула она.
Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, Зеленский предложил «Большой двадцатке» принять «формулу мира» из десяти пунктов, которые, по его мнению, способны завершить украинский кризис «справедливо, на основе устава ООН и международного права».
Зеленский заявил, что среди прочего формула подразумевает, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».
Также Зеленский призвал освободить всех украинских пленных, восстановить безопасность Запорожской АЭС, ввести ценовые потолки на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.