Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

Советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян сообщил сегодня, что Азербайджан перекрыл газоснабжение региона. Его слова приводит «Арменпресс».

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«Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян из Арцаха», - написал он в соцсетях.

В Аппарате президента НКР пояснили изданию, что в связи со сложившейся ситуацией было созвано оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы жизненно важных объектов в регионе. Государственный министр поручил принять меры для обеспечения работы таких объектов альтернативными способами, отмечается в статье.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась осенью 2020 года, на линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.