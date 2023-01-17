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37 минут назад

В Нагорном Карабахе заявили о прекращении Азербайджаном подачи газа

Алиса Селезнёва

Советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян сообщил сегодня, что Азербайджан перекрыл газоснабжение региона. Его слова приводит «Арменпресс».

Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха
Фото: ТАССТАСС

«Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян из Арцаха», - написал он в соцсетях.

В Аппарате президента НКР пояснили изданию, что в связи со сложившейся ситуацией было созвано оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы жизненно важных объектов в регионе. Государственный министр поручил принять меры для обеспечения работы таких объектов альтернативными способами, отмечается в статье.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась осенью 2020 года, на линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.

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В 2022 году произошла новая эскалация. Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с боевыми столкновениями с Азербайджаном. Сторонам по итогам переговоров удалось достичь нового перемирия.

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