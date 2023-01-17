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14 минут назад

Кличко рассказал о решении Германии по передаче оружия Украине

Елена Прошина

После встречи с вице-канцлером, министром экономики Германии Робертом Хабеком мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по вопросу передаче вооружения Украине приняты «положительные решения». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Кличко анонсировал "хорошие новости" после встречи с вице-канцлером ФРГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, стороны обсуждали поставки вооружения Украине. При этом, он подчеркнул, что в ходе разговора были приняты положительные решения.

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«Встретился в Давосе с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи. В частности, о передаче вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!» - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна отправить Украине все оружие, необходимое ей, включая танки. Он подчеркнул, что Германия должна помогать Украине так, как это делают Польша, США и Великобритания. Он снова подчеркнул, что для передачи Leopard, необходимо согласие Берлина, т.к. эти танки немецкого производство.

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