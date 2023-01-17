Кличко анонсировал "хорошие новости" после встречи с вице-канцлером ФРГ

После встречи с вице-канцлером, министром экономики Германии Робертом Хабеком мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по вопросу передаче вооружения Украине приняты «положительные решения». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, стороны обсуждали поставки вооружения Украине. При этом, он подчеркнул, что в ходе разговора были приняты положительные решения.

«Встретился в Давосе с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи. В частности, о передаче вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!» - написал Кличко в своем Telegram-канале.