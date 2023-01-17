В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины

Lenta.ru

Советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предсказал последствия своего увольнения для страны, комментируя свое нынешнее заявление об отставке. Его слова передает Telegram-канал «Страна.ua».

Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик напомнил, что в предыдущий раз он ушел в отставку ровно год назад, 17 января, а через полтора месяца после этого началась специальная военная операция.

«Посмотрим, что будет в этот раз», — подчеркнул он.

Ранее в России прокомментировали решение политика уйти в отставку. Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Арестовича могли принудить к такому шагу.

Арестович подал в отставку

Советник украинского лидера рассказал об увольнении и прикрепил фотографию с соответствующим заявлением. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — подытожил он.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Алексей Чепа,Госдума,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители