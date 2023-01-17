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Власти Чехии впервые арестовали деньги российского банка в рамках санкций: Финансовое аналитическое управление страны заморозило 175 миллионов крон (около 7,9 миллиона долларов), принадлежащие ВЭБ.РФ. Об этом сообщает Česká televize.
Деньги находились на счетах обанкротившейся в 2019 году компании Pilsen Steel, которую ранее контролировал российский банк, отмечает Česká televize. На основании нового закона о санкциях МИД Чехии сейчас формирует так называемый национальный санкционный список. МИД, в частности, сотрудничает с полицией и спецслужбами. Информацию о первых включенных в список субъектах планируют обнародовать в течение месяца.
Автор Al Mayadeen Шарль Абу Надир заявил, что США, Британия и Япония пытаются создать азиатский аналог НАТО для борьбы с Китаем. Автор обратил внимание, что Запад «исключительно ускорился» в создании союзов с азиатскими странами, «враждебными Китаю», такими как Япония, Южная Корея и большинство стран бассейна Южно-Китайского моря.
По версии Абу Надира, у американцев появилась заслуживающая доверия информация, что Китай готовится провести операцию в отношении Тайваня. Теперь американцы все чаще проводят совместные военные учения с Японией и Южной Кореей, также был создан трехсторонний оборонный союз AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия. Автор называет все это частями формирования «Азиатской НАТО», из чего можно сделать вывод, что конфронтация США с Китаем все ближе.
«Золото возвращает свой блеск» - сегодня на рынках не так много других активов, к которым инвесторы могут обратиться в качестве долгосрочного убежища, пишет в своей статье для Bloomberg Меррин Сомерсет Уэбб. С начала ноября 2022-го стоимость золота в долларах выросла примерно на 15 процентов.
Тенденция продолжилась в новом году: цены на золото за январь выросли на семь процентов в фунтах и в долларах. В 2022-м году на мировом рынке появился «таинственный покупатель» золота, которым в итоге оказались центробанки. Они смогли увеличить золотые запасы до самого большого значения с 1974 года. Самые масштабные закупки совершили Россия и Китай: они стремятся накопить резервную валюту и застраховаться от возможных санкций, связанных с долларом.
Международная консалтинговая компания Knight Frank, специализирующаяся на рынке недвижимости, назвала страны с самым высоким ростом цен на жилье в 2022 году. Турция заняла первое место среди 56 стран, сообщает Aydinlik.
С января по сентябрь 2022-го цены на жилье в Турции выросли на 189 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). В Эстонии, занявшей второе место, цены выросли на 27,3 процента, а в замыкающей топ-3 Венгрии темпы роста составили 23,7 процента. Aydinlik отмечает, что продажи турецкого жилья иностранцам в 2022 году выросли на 15,2 процента и составили 4,5 процента от общего объема продаж недвижимости в стране.
Танки решили исход Первой мировой войны «после четырех лет тупика» и были незаменимы во время Второй мировой, пишет The Guardian. Как отмечает газета, в рамках украинского кризиса НАТО не желает помогать Украине боевой авиацией, поэтому единственная надежда Киева - танки, которые Запад, наконец, готов предоставить.
Великобритания отправит на Украину эскадрилью из 14 танков Challenger 2, а Польша хочет передать Киеву еще 14 танков Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст разрешение (что становится все более вероятным), отмечает газета. Однако этого мало: эксперты Международного института стратегических исследований считают, что для шанса на собственное наступление Украине нужно получить хотя бы сто танков. Кроме того, эксперты предупреждают, что украинским солдатам потребуется от трех до шести недель, чтобы достичь «базового мастерства» в использовании Leopard 2 (то же самое будет и с Challenger 2).