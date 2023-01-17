Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Чехии заморозили средства ВЭБ.РФ

Видео дня

Власти Чехии впервые арестовали деньги российского банка в рамках санкций: Финансовое аналитическое управление страны заморозило 175 миллионов крон (около 7,9 миллиона долларов), принадлежащие ВЭБ.РФ. Об этом сообщает Česká televize.

Деньги находились на счетах обанкротившейся в 2019 году компании Pilsen Steel, которую ранее контролировал российский банк, отмечает Česká televize. На основании нового закона о санкциях МИД Чехии сейчас формирует так называемый национальный санкционный список. МИД, в частности, сотрудничает с полицией и спецслужбами. Информацию о первых включенных в список субъектах планируют обнародовать в течение месяца.

«Азиатская НАТО» близится к конфликту с Китаем

Автор Al Mayadeen Шарль Абу Надир заявил, что США, Британия и Япония пытаются создать азиатский аналог НАТО для борьбы с Китаем. Автор обратил внимание, что Запад «исключительно ускорился» в создании союзов с азиатскими странами, «враждебными Китаю», такими как Япония, Южная Корея и большинство стран бассейна Южно-Китайского моря.

По версии Абу Надира, у американцев появилась заслуживающая доверия информация, что Китай готовится провести операцию в отношении Тайваня. Теперь американцы все чаще проводят совместные военные учения с Японией и Южной Кореей, также был создан трехсторонний оборонный союз AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия. Автор называет все это частями формирования «Азиатской НАТО», из чего можно сделать вывод, что конфронтация США с Китаем все ближе.

«Золото возвращает блеск благодаря России и Китаю»

«Золото возвращает свой блеск» - сегодня на рынках не так много других активов, к которым инвесторы могут обратиться в качестве долгосрочного убежища, пишет в своей статье для Bloomberg Меррин Сомерсет Уэбб. С начала ноября 2022-го стоимость золота в долларах выросла примерно на 15 процентов.

Тенденция продолжилась в новом году: цены на золото за январь выросли на семь процентов в фунтах и в долларах. В 2022-м году на мировом рынке появился «таинственный покупатель» золота, которым в итоге оказались центробанки. Они смогли увеличить золотые запасы до самого большого значения с 1974 года. Самые масштабные закупки совершили Россия и Китай: они стремятся накопить резервную валюту и застраховаться от возможных санкций, связанных с долларом.

Турция заняла первое место в мире по росту цен на жилье

Международная консалтинговая компания Knight Frank, специализирующаяся на рынке недвижимости, назвала страны с самым высоким ростом цен на жилье в 2022 году. Турция заняла первое место среди 56 стран, сообщает Aydinlik.

С января по сентябрь 2022-го цены на жилье в Турции выросли на 189 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). В Эстонии, занявшей второе место, цены выросли на 27,3 процента, а в замыкающей топ-3 Венгрии темпы роста составили 23,7 процента. Aydinlik отмечает, что продажи турецкого жилья иностранцам в 2022 году выросли на 15,2 процента и составили 4,5 процента от общего объема продаж недвижимости в стране.

«Украине необходимо хотя бы сто танков»

Танки решили исход Первой мировой войны «после четырех лет тупика» и были незаменимы во время Второй мировой, пишет The Guardian. Как отмечает газета, в рамках украинского кризиса НАТО не желает помогать Украине боевой авиацией, поэтому единственная надежда Киева - танки, которые Запад, наконец, готов предоставить.