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35 минут назад

В Европе подсчитали число желающих окончания конфликта на Украине

Lenta.ru

Большая часть опрошенных жителей Германии и Австрии — более 60 процентов — выступили за скорейшее прекращение боев на Украине даже ценой территориальных потерь для Киева. При этом голландцы, португальцы и поляки решительно против этой идеи, свидетельствуют данные опросов Euroskopia.

В Европе подсчитали число желающих окончания конфликта на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Нидерландах 48 процентов опрошенных граждан выступили против отказа Украины от своих территорий ради скорейшего прекращения конфликта. Так же думают 45 процентов жителей Португалии и 42 процента жителей Польши.

Судя по данным на сайте, общее число тех, кто выступает за скорейшее окончание конфликта, не подсчитано. Однако РИА Новости указывает, что число желающих этого в Европе приближается к 48 процентам.

Результаты январского опроса китайского издания Global Times показывали, что жители стран ЕС считают «антироссийские действия США и их политику негативным сценарием для экономики» объединения.

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