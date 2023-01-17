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12 минут назад

Spiegel: новым главой Минобороны ФРГ станет Борис Писториус

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Министерство обороны ФРГ после отставки Кристины Ламбрехт возглавит Борис Писториус.

В Германии назвали нового главу Минобороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает Spiegel.

По данным немецкого издания, Писториус с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии.

Политик был членом госпарламента в Ганновере с 2017 года. В период с 2006 по 2013 год он был мэром Оснабрюка.

Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста главы Минобороны ФРГ

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристины Ламбрехт об отставке, решение о преемнике будет принято в ближайшее время.

Шольц подчеркнул, что пока не будет сообщать, как будут развиваться события на фоне отставки министра.

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