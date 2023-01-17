В Германии назвали нового главу Минобороны

Министерство обороны ФРГ после отставки Кристины Ламбрехт возглавит Борис Писториус.
Об этом сообщает Spiegel.
По данным немецкого издания, Писториус с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии.
Политик был членом госпарламента в Ганновере с 2017 года. В период с 2006 по 2013 год он был мэром Оснабрюка.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристины Ламбрехт об отставке, решение о преемнике будет принято в ближайшее время.
Шольц подчеркнул, что пока не будет сообщать, как будут развиваться события на фоне отставки министра.