Президент Вьетнама решил уйти со своего поста

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук принял решение уйти со своего поста и подал прошение об отставке. Об этом сообщила сегодня газета Tuoi Tre.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На основании действующего устава партии и государства и учитывая пожелания Нгуен Суан Фука, ЦК партии дает согласие на его освобождение от должности члена Политбюро, члена исполкома ЦК партии 13-го созыва, президента Социалистической Республики Вьетнам», - говорится в сообщении.

По данным издания, заявление об уходе с занимаемых должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию глава государства подал, «сознавая свою ответственность перед партией и народом».