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22 минуты назад

Президент Вьетнама подал в отставку

Алиса Селезнёва

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук принял решение уйти со своего поста и подал прошение об отставке. Об этом сообщила сегодня газета Tuoi Tre.

Президент Вьетнама решил уйти со своего поста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На основании действующего устава партии и государства и учитывая пожелания Нгуен Суан Фука, ЦК партии дает согласие на его освобождение от должности члена Политбюро, члена исполкома ЦК партии 13-го созыва, президента Социалистической Республики Вьетнам», - говорится в сообщении.

По данным издания, заявление об уходе с занимаемых должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию глава государства подал, «сознавая свою ответственность перед партией и народом».

Нгуен Суан Фук пять лет был премьер-министром Вьетнама, а с 5 апреля 2021 года стал главой государства. В 2021 году Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам проголосовало за продление его полномочий на посту президента страны до 2026 года.

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