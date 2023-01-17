The Irish Times: Ирландия направит в Киев группу спецназа для защиты посольства

Ирландия планирует отправить в Киев группу армейских рейнджеров (ARW) — спецназа Сил обороны Ирландии. Об этом сообщает The Irish Times.

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По данным газеты, спецназ займется обеспечением безопасности посольства Ирландии, которое вновь открылось в августе 2022 года, и личной охраной посла Терезы Хили.

Отмечается, что вопрос об отправке рейнджеров поднимался в 2022 году, однако тогда в Ирландии не было урегулировано законодательство, разрешающее развертывание рейнджеров за пределами страны.

Несмотря на отсутствие законодательной базы, в 2021 году группа ARW обеспечивала безопасность ирландских официальных лиц в аэропорту Кабула при эвакуации ирландских граждан из Афганистана.

В 2015 году подразделения личной охраны ARW были направлены в Ливан для защиты бывшего ирландского солдата в суде, а также регулярно сопровождали министров, посещающих офисы ООН в особо опасных районах мира.

Закон 2006 года предусматривает отправку ирландских военнослужащих за границу по разным причинам, включая обучение, церемониальные обязанности и гуманитарные задачи. Но в нем прямо не упоминается о защите персонала посольств.

По данным издания, министр иностранных дел и обороны Мишель Мартин готовится внести изменения в законодательство, разрешающие развертывание войск для этой цели, после чего в Киев немедленно отправится группа личной охраны.

Правительство Украины уже сообщило ирландским чиновникам, что разрешит размещение вооруженных ирландских войск на своей территории в целях защиты.

Ранее телеканал «Беларусь 1» рассказал, что в дипломатических представительствах Украины занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях.

В материале отмечается, что Украина стала притяжением для тысяч иностранных наемников из разных стран. При этом в число тех, кто хочет денег за участие в конфликте, попали националисты, расисты и радикалы.