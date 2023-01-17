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15 минут назад

Президент Финляндии рассказал о реакции Путина на решение о членстве в НАТО

Lenta.ru

На границе Финляндии с Россией тихо, несмотря на опасения президента Саули Ниинистё из-за решения вступить в состав стран НАТО. Об этом политик заявил в интервью изданию Merkur.

В Финляндии рассказали о реакции Путина на решение о членстве в НАТО
Фото: Markku Ulander / Globallookpress.comMarkku Ulander / Globallookpress.com

Ниинистё рассказал, что между ним и российским коллегой Владимиром Путиным состоялся телефонный звонок, в ходе которого последний спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступать в НАТО. Он предположил, что Путин не усмотрел в этом опасности для России.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. Пока на это не согласились две страны, входящие в состав альянса — Венгрия и Турция. Тем не менее Столтенберг считает, что они изменят свою позицию в 2023 году.

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