В Финляндии рассказали о реакции Путина на решение о членстве в НАТО

На границе Финляндии с Россией тихо, несмотря на опасения президента Саули Ниинистё из-за решения вступить в состав стран НАТО. Об этом политик заявил в интервью изданию Merkur.

Фото: Markku Ulander / Globallookpress.com Markku Ulander / Globallookpress.com

Ниинистё рассказал, что между ним и российским коллегой Владимиром Путиным состоялся телефонный звонок, в ходе которого последний спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступать в НАТО. Он предположил, что Путин не усмотрел в этом опасности для России.