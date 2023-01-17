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19 минут назад

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

Газета.Ru

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в части Запорожской, которая подконтрольна Киеву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины
Фото: YouTubeYouTube

Отмечается, что сирены зазвучали в этих регионах практически в одно время - около 9:00 (мск).

Ночью 17 января воздушную тревогу объявляли в восточной части Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Предупреждающее оповещение также сработало в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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