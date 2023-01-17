В США заявили о «кровавой» стратегии в отношении России

Американский политолог Тед Гален Карпентер заявил в своей статье для 19FortyFive, что США избрали в отношении России стратегию, которая ведет к «кровавому многолетнему конфликту». По его словам, несмотря на печальные результаты других кризисов с участием США, Вашингтон так и не усвоил, что иногда «разумно принять неприятную ситуацию, чтобы избежать катастрофы».

По мнению автора, хорошим первым шагом стало бы признание того, что «высокомерная настойчивость» Вашингтона в расширении НАТО до границ России попирала основные интересы безопасности Москвы и способствовала развязыванию украинского кризиса.

Логичным продолжением признания ошибок стало бы содействие США мирным переговорам, которое гарантировало бы строгий нейтралитет Украины, подчеркнул Карпентер.

По его мнению, США должны были принять, что под контролем России будут находиться и Крым, и Донбасс, а Украина останется в сфере влияния Москвы.

Вместо того, чтобы смириться с «неприятным, но все же терпимым исходом», США решили использовать Украину как пешку в опосредованной борьбе НАТО с Россией, отметил автор.

«[Это] стратегия, которая создает кошмарную перспективу кровавого многолетнего конфликта. Хуже того, он может перерасти в прямую войну между НАТО и Россией с возможными ядерными последствиями», - подчеркнул Карпентер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что нормализация отношений с Россией будет невозможна даже после окончания украинского кризиса. Он подчеркнул, что «как раньше уже не будет».