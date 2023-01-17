В Китае впервые за 60 лет началась убыль населения

Население Китая сократилось впервые с 1961 года, последнего года Великого китайского голода. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на Национальное статистическое бюро (NBS).

Общая численность населения Китая сократилась на 850 тысяч человек - до 1,4118 миллиарда в 2022 году по сравнению с 1,4126 миллиарда годом ранее.

В 2022-м в Китае родилось 9,56 миллиона детей, что на 9,98 процента меньше, чем в 2021 году, когда их было 10,62 миллиона.

SCMP подчеркивает, что углубляющийся демографический кризис угрожает далеко идущими последствиями для экономического роста Китая. Это исторический поворот, который ознаменует начало длительного периода снижения численности населения.

При этом в NBS подчеркнули, что китайцы не должны беспокоиться о сокращении численности населения, поскольку «общее предложение рабочей силы по-прежнему превышает спрос».

Падение показателей также подтверждает прогнозы о том, что в 2023 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире, подчеркивает SCMP.

Эксперты ООН ранее спрогнозировали, что к 2050 году население Китая сократится на 109 миллионов человек. Это более чем в три раза превышает предыдущий прогноз ООН от 2019 года.

Демографы считают, что Китай «состарится раньше, чем разбогатеет», это замедлит рост экономики, поскольку доходы страны падают, а государственный долг растет из-за резкого роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.

Reuters отмечает, что большая часть демографического спада является результатом политики «одна семья - один ребенок», действовавшей в Китае в 1980 - 2015 годах, а также заоблачных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказываются иметь более одного ребенка или даже иметь детей вообще.