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12 минут назад

Вучич осудил контакты сербских активистов с ЧВК «Вагнер»

Вечерняя Москваиещё 7

В Сербии отсутствуют участники частной военной компании «Вагнер». Об этом в среду, 18 января, заявил президент страны Александр Вучич.

Вучич осудил контакты сербских активистов с ЧВК «Вагнер»
Фото:  МИД РФ МИД РФ

— Мы приняли каждого человека из России, русский язык как родной в этой стране... Зачем же вы тогда это делаете, зовете кого-то из Сербии в «Вагнер», если знаете, что это вопреки нашим законам, — сказал он.

Также Вучич осудил сербских активистов за контакты с организацией, сообщает RT.

Накануне сербский лидер выразил неуверенность в том, что Белграду в конце концов придется ввести санкции в отношении России. Он напомнил, что все говорили о вероятном введении антироссийских санкций после президентских выборов в Сербии, однако Белград «выдержал» почти год.

В этом же выступлении Вучич заявил, что Соединенные Штаты сконцентрировали все свои усилия на борьбе против России. Он призвал жителей Сербии не быть наивными и не думать, что Вашингтон выступает на стороне Белграда.

В середине января основатель группы «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что в России идет «серьезная борьба» за уход ЧВК «Вагнер» из Африки, в стране также пытаются урезать финансирование организации.

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