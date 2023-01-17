В Китае впервые за 60 лет зафиксировали убыль населения

В 2022 году число жителей Китая снизилось на 850 тыс. человек по сравнению с концом 2021 года, следует из доклада Государственного статистического управления страны.

В докладе сказано, что население Китая в 2022 году снизилось до 1411750000 человек. Указывается, что родились 9,56 млн человек, а умерли 10,41 млн. Сокращение населения произошло впервые со времен массового голода 1959–1961 годов, передает ТАСС.