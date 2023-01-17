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9 минут назад

В Китае в 2022 году впервые за 60 лет зафиксировано сокращение населения

Деловая газета "Взгляд"

В 2022 году число жителей Китая снизилось на 850 тыс. человек по сравнению с концом 2021 года, следует из доклада Государственного статистического управления страны.

В Китае впервые за 60 лет зафиксировали убыль населения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В докладе сказано, что население Китая в 2022 году снизилось до 1411750000 человек. Указывается, что родились 9,56 млн человек, а умерли 10,41 млн. Сокращение населения произошло впервые со времен массового голода 1959–1961 годов, передает ТАСС.

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Напомним, в Китае с 1970-х годов действовала политика ограничения рождаемости «одна семья – один ребенок». В 2016 году всем китайским семьям разрешили иметь двоих детей, в 2021 году – троих. В 2023 году власти китайского города Цзинань восточной провинции Шаньдун ввели пособия для повышения рождаемости.

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