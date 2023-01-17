В США заговорили о «начале конца» Байдена

История с обнаружением в кабинете и гараже Байдена секретных документов может приблизить конец его репутации и карьеры. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

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«На деле, это очевидное начало конца Джо Байдена», — сказал он. Телеведущий добавил, что в данный момент будущее главы США неизвестно, но оно определенно «не выглядит светлым».

Карлсон указал, что помощники президента Соединенных Штатов до сих пор находят стопки документов, которые Байден оставил в разных местах. Однако вместо того, чтобы уничтожить их, ассистенты главы Белого дома высылают улики в Министерство юстиции США. Телеведущий считает, что это «нехороший знак».

Ранее сообщалось, что в доме Байдена в Уилмингтоне нашли новую стопку секретных файлов. Еще одну подборку до этого обнаружили в экспертном центре в Вашингтоне.