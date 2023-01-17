В США заговорили о «начале конца» Байдена

История с обнаружением в кабинете и гараже Байдена секретных документов может приблизить конец его репутации и карьеры. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.
«На деле, это очевидное начало конца Джо Байдена», — сказал он. Телеведущий добавил, что в данный момент будущее главы США неизвестно, но оно определенно «не выглядит светлым».
Карлсон указал, что помощники президента Соединенных Штатов до сих пор находят стопки документов, которые Байден оставил в разных местах. Однако вместо того, чтобы уничтожить их, ассистенты главы Белого дома высылают улики в Министерство юстиции США. Телеведущий считает, что это «нехороший знак».
Ранее сообщалось, что в доме Байдена в Уилмингтоне нашли новую стопку секретных файлов. Еще одну подборку до этого обнаружили в экспертном центре в Вашингтоне.
Министерство юстиции США проводит расследование, чтобы узнать, как секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена оказались в не предназначенных для их хранения жилых и офисных помещения, которыми глава США пользовался в тот период своей жизни. Личные юристы Байдена гарантируют полное сотрудничество с расследованием и уверяют, что документы оказались во всех этих местах по ошибке.