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9 минут назад

В США заговорили о «начале конца» Байдена

Елена Прошина

История с обнаружением в кабинете и гараже Байдена секретных документов может приблизить конец его репутации и карьеры. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

В США заговорили о «начале конца» Байдена
Фото: ТАССТАСС

«На деле, это очевидное начало конца Джо Байдена», — сказал он. Телеведущий добавил, что в данный момент будущее главы США неизвестно, но оно определенно «не выглядит светлым».

Карлсон указал, что помощники президента Соединенных Штатов до сих пор находят стопки документов, которые Байден оставил в разных местах. Однако вместо того, чтобы уничтожить их, ассистенты главы Белого дома высылают улики в Министерство юстиции США. Телеведущий считает, что это «нехороший знак».

Ранее сообщалось, что в доме Байдена в Уилмингтоне нашли новую стопку секретных файлов. Еще одну подборку до этого обнаружили в экспертном центре в Вашингтоне.

Министерство юстиции США проводит расследование, чтобы узнать, как секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена оказались в не предназначенных для их хранения жилых и офисных помещения, которыми глава США пользовался в тот период своей жизни. Личные юристы Байдена гарантируют полное сотрудничество с расследованием и уверяют, что документы оказались во всех этих местах по ошибке.

В мире,Джозеф Байден,Министерство юстиции США,
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