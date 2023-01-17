В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию

Соединенные Штаты не смогут ослабить Россию с помощью военного конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар, передает РИА Новости.

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Он считает, что Вашингтон намерен «обуздать» Россию посредством «украинской крови, территории, жизней, географии». Обозреватель также обвинил США в обрушении «бича терроризма» на весь мир ради достижения исключительно своих целей.

При этом Тутар выразил уверенность в том, что стратегия Белого дома, которая заключается в настраивании дружественных России стран против нее, провалится и не даст нужного США результата.

По его словам, союзники Вашингтона начинают с подозрением относиться к его действиям, так как США чрезмерно давят на европейские страны ради продления военного конфликта на Украине. Обозреватель отметил, что Соединенные Штаты не только контролируют правительства и политику западных стран, но и пытаются внедрить в общество нужные им идеалы.

«Вашингтон пытается вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать все, что пожелают», — заявил Тутар.