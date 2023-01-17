В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию

Соединенные Штаты не смогут ослабить Россию с помощью военного конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар, передает РИА Новости.
Он считает, что Вашингтон намерен «обуздать» Россию посредством «украинской крови, территории, жизней, географии». Обозреватель также обвинил США в обрушении «бича терроризма» на весь мир ради достижения исключительно своих целей.
При этом Тутар выразил уверенность в том, что стратегия Белого дома, которая заключается в настраивании дружественных России стран против нее, провалится и не даст нужного США результата.
По его словам, союзники Вашингтона начинают с подозрением относиться к его действиям, так как США чрезмерно давят на европейские страны ради продления военного конфликта на Украине. Обозреватель отметил, что Соединенные Штаты не только контролируют правительства и политику западных стран, но и пытаются внедрить в общество нужные им идеалы.
«Вашингтон пытается вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать все, что пожелают», — заявил Тутар.
Он пришел к выводу, что конфликт между Россией и США — не столько борьба двух стран, сколько борьба США и нового, многополярного мира.