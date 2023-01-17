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22 минуты назад

Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России

Елена Прошина

Соединенные Штаты направили все усилия на борьбу против России. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире канала Happy TV, передает «Лента.ру».

Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Вашингтон не придерживается стороны Сербии, и все, кто думает иначе, слишком наивны. Вучич считает, что правительство Соединенных Штатов пытается вести себя рационально и не тратить энергию и ресурсы впустую. Все свои силы они сосредоточили в борьбе против России, подчеркнул он.

Ранее президент Сербии заявил, что Белград планирует сконцентрироваться на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронах. По его словам, боевые действия на Украине создали ряд трудностей с ввозом оружия и снаряжения в Сербию, и над их устранением придется поработать.

До этого Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН Каролин Зиаде призвал осудить односторонние шаги Приштины, а также нападения на жителей Сербии. Он подчеркнул, что Белград открыт для диалога, о чем можно судить по продолжению дипломатического процесса в Брюсселе и усилиям в поисках решения кризиса. Вучич заявил, что участившиеся нападения на сербов недопустимы, и призвал ООН и мировое сообщество принять меры.

В мире,Александр Вучич,ООН,
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