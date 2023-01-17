Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России

Соединенные Штаты направили все усилия на борьбу против России. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире канала Happy TV, передает «Лента.ру».

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По его словам, Вашингтон не придерживается стороны Сербии, и все, кто думает иначе, слишком наивны. Вучич считает, что правительство Соединенных Штатов пытается вести себя рационально и не тратить энергию и ресурсы впустую. Все свои силы они сосредоточили в борьбе против России, подчеркнул он.

Ранее президент Сербии заявил, что Белград планирует сконцентрироваться на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронах. По его словам, боевые действия на Украине создали ряд трудностей с ввозом оружия и снаряжения в Сербию, и над их устранением придется поработать.