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1 час назад

Глава МИД Австрии не поддержал запрет на выдачу виз ЕС для всех россиян

RT на русском

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не поддержал идею запрета на выдачу шенгенских виз для всех россиян.

Глава МИД Австрии не поддержал запрет на выдачу виз ЕС для всех россиян
Фото: ТАССТАСС

«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян», — приводит его слова газета Kronen Zeitung.

Шалленберг добавил, что будущая европейская архитектура безопасности будет включать Россию «как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

В мире,Евгений Иванов,Совбез ООН,ЕС,
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