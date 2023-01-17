Глава МИД Австрии не поддержал запрет на выдачу виз ЕС для всех россиян

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не поддержал идею запрета на выдачу шенгенских виз для всех россиян.

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«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян», — приводит его слова газета Kronen Zeitung.

Шалленберг добавил, что будущая европейская архитектура безопасности будет включать Россию «как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу».