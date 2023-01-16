Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит энергоресурсов в столице Украины составляет 30%. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти… в любую секунду российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в Киеве», – сказал Кличко.

Он также добавил, что сейчас люди на Украине вынуждены «бороться за выживание».

«Сейчас в Украине довольно холодно, поэтому жить без электричества и отопления практически невозможно. Ситуация критическая. Мы боремся за выживание», – добавил он.