Independent: Зеленский за год пережил более 10 покушений

Ранее стало известно о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Зеленского, чтобы убедить его в том, что против него готовится покушение. Политолог Алексей Мартынов также заявлял о том, что в течение ближайших лет украинские олигархи устроят покушение на жизнь украинского лидера. Согласно его словам, у Зеленского есть множество недоброжелателей среди олигархов страны, природа которых такова, что они хитры и злопамятны. Кроме того, поступали и сообщения о том, что сам Зеленский пытался организовать заказное убийство одного из депутатов Верховной рады.