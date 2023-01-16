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55 минут назад

Independent: Зеленский за год пережил более 10 покушений

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пережил за последний год более десяти попыток покушения. Об этом рассказал журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене.

Independent: Зеленский за год пережил более 10 покушений
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Господин Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь с начала конфликта в феврале прошлого года», — заявил Уиппл, слова которого передает британская газета The Independent.

Согласно словам журналиста, американская разведка с самого начала конфликта снабжает Киев информацией о возможных покушениях на жизнь президента.

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Ранее стало известно о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Зеленского, чтобы убедить его в том, что против него готовится покушение. Политолог Алексей Мартынов также заявлял о том, что в течение ближайших лет украинские олигархи устроят покушение на жизнь украинского лидера. Согласно его словам, у Зеленского есть множество недоброжелателей среди олигархов страны, природа которых такова, что они хитры и злопамятны. Кроме того, поступали и сообщения о том, что сам Зеленский пытался организовать заказное убийство одного из депутатов Верховной рады.

В мире,Уильям Бернс,Владимир Зеленский,Алексей Мартынов,Джозеф Байден,Верховная Рада,ЦРУ,
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