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10 минут назад

Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах

Елена Прошина

Председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что президент США Джо Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах, которые были найдены в его гараже и офисе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Байден обещал самой прозрачной администрации в истории, но он отказывается быть прозрачным там, где это важнее всего», – сказал Комер. Он также добавил, что Белый дом, Национальные архивы и минюст США скрывают информацию о найденных секретных документах от конгресса и общественности. «У нас нулевой уровень доверия к личным адвокатам президента Байдена», – заявил Комер.

Конгрессмен также подчеркнул, что граждане США заслуживают прозрачности в этом деле. По его словам, конгресс продолжит добиваться от Байдена ответов, а также информации о доступе посторонних лиц к обнаруженным бумагам.

Ранее в офисе Джо Байдена, который находится в аналитическом центре Вашингтона, нашли документы с секретными данными разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Спустя всего несколько дней в частном гараже Байдена в городе Уилмингтон обнаружили ещё одну пачку секретных документов.

В мире,Джозеф Байден,Министерство юстиции США,
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