Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах

«Президент Байден обещал самой прозрачной администрации в истории, но он отказывается быть прозрачным там, где это важнее всего», – сказал Комер. Он также добавил, что Белый дом, Национальные архивы и минюст США скрывают информацию о найденных секретных документах от конгресса и общественности. «У нас нулевой уровень доверия к личным адвокатам президента Байдена», – заявил Комер.