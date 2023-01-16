Председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что президент США Джо Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах, которые были найдены в его гараже и офисе. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Президент Байден обещал самой прозрачной администрации в истории, но он отказывается быть прозрачным там, где это важнее всего», – сказал Комер. Он также добавил, что Белый дом, Национальные архивы и минюст США скрывают информацию о найденных секретных документах от конгресса и общественности. «У нас нулевой уровень доверия к личным адвокатам президента Байдена», – заявил Комер.
Конгрессмен также подчеркнул, что граждане США заслуживают прозрачности в этом деле. По его словам, конгресс продолжит добиваться от Байдена ответов, а также информации о доступе посторонних лиц к обнаруженным бумагам.
Ранее в офисе Джо Байдена, который находится в аналитическом центре Вашингтона, нашли документы с секретными данными разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Спустя всего несколько дней в частном гараже Байдена в городе Уилмингтон обнаружили ещё одну пачку секретных документов.