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22 минуты назад

В Румынии оценили принадлежность найденного возле курорта обломка ракеты

Елена Прошина

Найденный на берегу Черного моря возле румынского города Констанца обломок ракеты оказался трубкой стартера от ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Об этом заявили в генштабе ВМС Румынии, передает «РИА Новости».

В Румынии оценили принадлежность найденного возле курорта обломка ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле румынские саперы обнаружили обломок ракеты. Специалисты установили, что найденный объект является ракетным ускорителем. Затем они передали его на изучение в Минобороны Румынии.

В генштабе подчеркнули, что элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой «трубку стартера зенитной ракеты типа 57Е6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа "Панцирь С-1" производства РФ».

«Скорее всего она упала в море и была вынесена морскими течениями в район румынского побережья в ходе недавних боевых действий в северной зоне Черного моря», — считают в ВМС страны.

В генштабе также указали, что данный тип элемента боекомплекта отсутствует на вооружении Румынии. По мнению экспертов страны, в ближайшее время такие обломки продолжит выносить на берега страны и других государств Черного моря.

В мире,Генштаб,
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