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19 минут назад

Российские и белорусские хакеры украли данные Налоговой службы США

Lenta.ru

Российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. Об этом «Ленте.ру» рассказал Killmilk, глава пророссийской группировки Killnet. По его словам, помимо членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY, созданного на базе хакерского форума Infinity.

Российские и белорусские хакеры украли данные Налоговой службы США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заявлении группировки из соседней республики, которое также есть в распоряжении «Ленты.ру», отмечается, что «еще один шаг» американской стороны «в сторону границ братских народов» России и Белоруссии приведет к публикации 198 миллионов строк из базы данных Налоговой службы США. Речь идет в том числе о персональных данных, таких как логины и пароли пользователей.

«Доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана. Он попался на фишинг: перешел по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете», — рассказал Killmilk.

Последней крупной акцией Killnet был взлом Федерального бюро расследований США. Тогда кибервзломщикам удалось перехватить трафик более 10 тысяч сотрудников ФБР. В частности, в распоряжении хакеров оказались все пароли сотрудников от самых разных учетных записей.

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