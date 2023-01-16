Читателям Figaro не понравилось заявление Столтенберга по поставкам оружия Киеву

“Если мы вступим в мировую войну, в то время как Евросоюз НЕ имеет в этом НИКАКОГО экономического интереса, никоим образом не находится под угрозой, официально не находится в состоянии войны и прекрасно знает, что в этом конфликте большая ответственность лежит не только на российской стороне, но и на американской. Воля США ослабить Россию, отделить ее от Европы, завоевать Евразию, чтобы в конечном итоге обуздать амбиции Китая. Это применялось на практике на Украине с 2014 года. Европа, которая уже переживает трудности, регресс и большие социальные потрясения внутри страны, в любом случае очень дорого заплатит за это безумие”.