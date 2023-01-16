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19 минут назад

Читателям Figaro не понравилось заявление Столтенберга по поставкам оружия Киеву

FBM.ru

Французское издание Figaro опубликовало слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил:

Читателям Figaro не понравилось заявление Столтенберга по поставкам оружия Киеву
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Недавние обещания о поставках тяжелого вооружения важны – и я ожидаю, что в ближайшем будущем их будет больше”.

Издание сообщает, что Киев впервые получит танки западного производства. Ранее Запад ему поставлял только советские танки.

Читателей все эти бравурные заявления в восторг не приводят, потому что они слышат в них намек на скорое начало Третьей мировой войны:

“Если мы вступим в мировую войну, в то время как Евросоюз НЕ имеет в этом НИКАКОГО экономического интереса, никоим образом не находится под угрозой, официально не находится в состоянии войны и прекрасно знает, что в этом конфликте большая ответственность лежит не только на российской стороне, но и на американской. Воля США ослабить Россию, отделить ее от Европы, завоевать Евразию, чтобы в конечном итоге обуздать амбиции Китая. Это применялось на практике на Украине с 2014 года. Европа, которая уже переживает трудности, регресс и большие социальные потрясения внутри страны, в любом случае очень дорого заплатит за это безумие”.

“Невероятно, что люди недооценивают русских, меня в армии учили, что особенно не стоит недооценивать врага, это начало поражения!”.

“Заголовок гласит: НАТО обязуется, что в ближайшем будущем с обеих сторон будет все больше погибших! Потому что я говорю и повторяю, что русские никогда не позволят себя унизить, они предпочитают умереть, это в их менталитете. Доказательство того, сколько миллионов человек погибло, чтобы остановить немцев во Второй мировой войне?”.

“В этой войне империй украинцы платят цену крови, европейцы – экономическую цену, а американцы держат кассу. Эта война станет школьным примером, как ловушка Фукидида или Большая англо-российская игра в 19 веке”.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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