Французское издание Figaro опубликовало слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил:
“Недавние обещания о поставках тяжелого вооружения важны – и я ожидаю, что в ближайшем будущем их будет больше”.
Издание сообщает, что Киев впервые получит танки западного производства. Ранее Запад ему поставлял только советские танки.
Читателей все эти бравурные заявления в восторг не приводят, потому что они слышат в них намек на скорое начало Третьей мировой войны:
“Если мы вступим в мировую войну, в то время как Евросоюз НЕ имеет в этом НИКАКОГО экономического интереса, никоим образом не находится под угрозой, официально не находится в состоянии войны и прекрасно знает, что в этом конфликте большая ответственность лежит не только на российской стороне, но и на американской. Воля США ослабить Россию, отделить ее от Европы, завоевать Евразию, чтобы в конечном итоге обуздать амбиции Китая. Это применялось на практике на Украине с 2014 года. Европа, которая уже переживает трудности, регресс и большие социальные потрясения внутри страны, в любом случае очень дорого заплатит за это безумие”.
“Невероятно, что люди недооценивают русских, меня в армии учили, что особенно не стоит недооценивать врага, это начало поражения!”.
“Заголовок гласит: НАТО обязуется, что в ближайшем будущем с обеих сторон будет все больше погибших! Потому что я говорю и повторяю, что русские никогда не позволят себя унизить, они предпочитают умереть, это в их менталитете. Доказательство того, сколько миллионов человек погибло, чтобы остановить немцев во Второй мировой войне?”.
“В этой войне империй украинцы платят цену крови, европейцы – экономическую цену, а американцы держат кассу. Эта война станет школьным примером, как ловушка Фукидида или Большая англо-российская игра в 19 веке”.