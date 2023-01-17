Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

Советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Месроп Аракелян во вторник заявил, что Азербайджан в очередной раз перекрыл газоснабжение населенных пунктов Нагорного Карабаха.

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"Азербайджан в очередной раз нарушил подачу газа в Арцах (НКР - прим. ТАСС). Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян из Арцаха", - цитирует его агентство Armenpress.

12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, по которому проходит единственная дорога из Армении в Нагорный Карабах и где временно размещен российский миротворческий контингент. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги, а транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях.