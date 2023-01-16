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19 минут назад

В Молдавии до окончания военных действий на Украине сохранят режим ЧП

ТАССиещё 1

Режим чрезвычайного положения будут продлевать в Молдавии пока на Украине будут продолжаться военные действия. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в интервью телеканалу N4 в понедельник.

В Молдавии до окончания военных действий на Украине сохранят режим ЧП
Фото: ТАССТАСС

"Режим ЧП будет продлеваться в Молдавии до тех пор, пока будут идти военные действия [на Украине] точно", - ответил Спыну на вопрос о перспективах дальнейшего продления.

По его словам, это связано с рисками в сфере безопасности, энергетики и другими.

Молдавия живет в режиме ЧП с 2021 года. Его введение власти сначала объясняли пандемией, затем кризисом в энергетике, связанным с поставками газа. В феврале прошлого года режим ЧП был продлен в связи с ситуацией в соседней Украине. В этот период комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве может запрещать массовые мероприятия, высылать лиц, представляющих угрозу общественному порядку, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры. Оппозиция подвергла эти решения властей критике, указав, что режим ЧП введен для борьбы с политическими оппонентами, а правящая Партия действия и солидарности обладает большинством в парламенте и контролирует правительство, что позволяет ей принимать решения без режима ЧП.

В мире,Андрей Спыну,
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