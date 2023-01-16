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52 минуты назад

Канада дала обещание Украине по военным поставкам

Елена Прошина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны не обсуждают с Украиной поставки танков Leopard 2. Об этом сообщает ТАСС.

Канада дала обещание Украине по военным поставкам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы отправили огромное количество вооружений. Мы рассмотрим все запросы из Украины, но пока мы еще [не обсуждали вопрос отправки] танков Leopard 2», – сказал он во время своего визита в провинцию Саскачеван.

Трюдо также подчеркнул, что Оттава продолжать оказывать Украине всестороннюю военную помощь.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола заявил, что передача танков Leopard 2 Украине зависит от позиции Германии.

«В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ, и, кроме того, немецкий военно-промышленный комплекс имеет серьезное влияние в отношении того, как и какое оборудование мы сможем получить взамен», – заявил Савола.

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