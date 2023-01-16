У ООН потребовали уделить «пристальное внимание» аресту журналиста Sputnik Литва

Постпредство России в Женеве потребовало от ООН уделить «самое пристальное внимание» ситуации с арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом сообщил постпред РФ Геннадий Гатилов. Его слова приводит «РИА Новости».

Гатилов отметил, что официальные ноты были направлены РФ Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному докладчику СПЧ по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирене Хан. В них Россия требовала «уделить самое пристальное внимание данному сюжету», добавил он.

По мнению Гатилова, действия Риги, арестовавших Касема, являются грубой борьбой с альтернативными точками зрения и попыткой запугать «инакомыслящие» СМИ. Теперь в РФ рассчитывают на получение реакции на политические преследование представителей русскоязычного журналистского сообщества в Латвии.