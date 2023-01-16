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59 минут назад

У ООН потребовали уделить «пристальное внимание» аресту журналиста Sputnik Литва

Елена Прошина

Постпредство России в Женеве потребовало от ООН уделить «самое пристальное внимание» ситуации с арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом сообщил постпред РФ Геннадий Гатилов. Его слова приводит «РИА Новости».

У ООН потребовали уделить «пристальное внимание» аресту журналиста Sputnik Литва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гатилов отметил, что официальные ноты были направлены РФ Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному докладчику СПЧ по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирене Хан. В них Россия требовала «уделить самое пристальное внимание данному сюжету», добавил он.

По мнению Гатилова, действия Риги, арестовавших Касема, являются грубой борьбой с альтернативными точками зрения и попыткой запугать «инакомыслящие» СМИ. Теперь в РФ рассчитывают на получение реакции на политические преследование представителей русскоязычного журналистского сообщества в Латвии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как «месть диктаторских режимов за свободу, правду и принципиальность Касема».

В мире,Геннадий Гатилов,Мария Захарова,МИД России,Совет по правам человека,ООН,
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