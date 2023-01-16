Россиянку обвинили в «культурном оскорблении» за заказ капучино после обеда

Россиянка в Twitter подверглась критике за заказ капучино в Риме после обеда. Другие пользователи социальной сети обвинили ее в «имперскости» и «культурном оскорблении», поскольку в Италии считается дурным тоном пить кофе после обеда, передает «Газета.ru».
Россиянка рассказала, что, находясь в Риме, заказала в кафе капучино, но официант ее поначалу не понял и приготовил напиток только после повторения заказа.
Одна из пользовательниц соцсети с ником Маша Новикова на ее пост заявила, что в Италии не принято пить вечером кофе.
«Не понимаю почему нужно ехать в другую страну со своим самоваром. Приезжаешь — изучи культуру и традиции страны, уважай и соблюдай. Почему местные должны подстраиваться под вас? Это же и есть та самая имперскость. Спасибо, что еще заказывали не на русском», — написала она.
Ее поддержали и другие пользователи Twitter, которые подтвердили, что в Италии принято выбирать определенный напиток в разное время суток и там расценивают обратное в качестве «культурного оскорбления». При этом нашлись и те, кто встал на сторону россиянки, указав, что в стране уже давно привыкли к туристам из разных государств, которые пьют кофе после обеда.